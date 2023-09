Onda proibida no RS é comparada a mar perfeito e fatal do 'crânio quebrado'

Gabriel Medina durante competição em Teahupo'o, no Taiti Imagem: Matt Dunbar/WSL via Getty Images

Já Neco Padaratz foi sugado por uma onda e arremessado para cima dos corais, onde acabou ficando preso, em 2000. O catarinense teve de ser resgatado e saiu de lá traumatizado, tanto que desistiu de voltar ao evento três anos depois. O brasileiro só retornou ao Taiti em 2004 e, dessa vez, surfou a onda sem problemas.

Todo ser humano tem seu limite e, hoje, meu limite é Teahupo'o. Não tenho problemas com outras ondas. Teahupo'o pode ser fatal, não estou preparado e minha vida vale mais.

Neco Padaratz, em carta enviada à imprensa após desistência

A superação também marcou a história de Bruno Santos. Natural de Itacoatiara (RJ), ele ainda tentava ganhar a vida como surfista de competição, em 2008, quando conseguiu surfar a "onda perfeita". Considerado um dos especialistas em ondas tubulares no mundo, ele sequer fazia parte da elite do esporte —entrou no torneio por meio das seletivas locais—, levou 15 pontos na perna após uma queda no mar e ainda quebrou todas as suas pranchas antes da etapa principal. Com uma prancha emprestada de um israelense que nunca tinha visto na vida, ele conseguiu levar o caneco da etapa.

E a onda na Ilha dos Lobos?

A Ilha dos Lobos está localizada no litoral do Rio Grande do Sul, em Torres, a 1,8 km da costa. Em condições especiais, suas ondas se formam com um tubo tão perfeito que fica fácil entender por que ela é reconhecida, de forma quase unânime entre os surfistas, como "a melhor onda do Brasil".