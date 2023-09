Parasita de 11 kg: maior flor do mundo cheira a cadáver e está em risco

Risco inédito. Devido ao rápido desaparecimento dos seus habitats florestais e a planos e estratégias de conservação insuficientes, a planta se encontra em um nível de risco inédito, afirmaram. Uma das espécies da flor foi classificada como "em perigo crítico", de acordo com a UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza).

"Calculamos que 60% das espécies de Rafflesia estão em risco grave de extinção", disseram os pesquisadores. Algumas espécies correm o risco de serem extintas antes mesmo de serem conhecidas pela ciência, afirma o estudo.

Precisamos urgentemente de uma abordagem conjunta e inter-regional para salvar algumas das flores mais extraordinárias do mundo, a maioria à beira da extinção.

Chris Thorogood, vice-diretor do Jardim Botânico da Universidade de Oxford e um dos autores do estudo

O que já está sendo feito? A pesquisa destaca que, em algumas áreas, estão sendo feitos esforços para proteger a planta, como em um jardim botânico em Java Ocidental, na Indonésia, e nas iniciativas de ecoturismo sustentável na Sumatra Ocidental.

Rafflesia: a maior -- e mais fedorenta -- flor do mundo

Espécie "imprevisível". A Rafflesia é um parasita que cresce em trepadeiras tropicais em várias partes do Sudeste Asiático e produz algumas das maiores flores do mundo. Suas flores surgem de forma imprevisível e, até agora, os especialistas tiveram muita dificuldade em cultivá-las fora de seu ambiente natural.