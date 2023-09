Proibida há 20 anos: eles contam como foi surfar a 'melhor onda do Brasil'

Esses animais frequentam todos os anos a costa brasileira, concentrando-se em apenas dois locais do Rio Grande do Sul: o Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, no litoral norte gaúcho, e o Refúgio de Vida Silvestre do Molhe leste, no litoral sul do estado.

Segundo o ICMBio, em julho, o lobos e leões-marinhos saem de suas colônias na Argentina e no Uruguai rumo ao Brasil, aproveitando a corrente de águas frias das Malvinas. Os animais podem fazer uma parada de repouso no Molhe Leste ou subir direto para a Ilha dos Lobos.

Após permanecerem por lá em grande número até outubro, retornam para suas colônias reprodutivas.

Por que eles vêm para cá? "Os machos passam a época de reprodução em suas colônias e vêm para o Brasil buscar descanso e alimentação. Isso provavelmente ocorre para não haver uma disputa por alimentação com as fêmeas, que ficam nas colônias com os filhotes", explica Juliano Oliveira, analista ambiental do ICMBio e chefe do Revis.

Quando a Ilha do Lobos era liberada para o turismo e a prática de esportes como o surfe, a grande movimentação de pessoas incomodava os animais.

Vale ressaltar que, por conta do tipo de onda do local, o surfe mais praticado era o de tow-in, que usa um jet-ski para colocar o surfista na onda.