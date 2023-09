Há justiça sem punição? Como a pena alternativa pode ser ressocializadora

O que acontece no museu dialoga com uma corrente de pensamento chamada abolicionismo penal, que já é proposta há décadas, mas tem ganhado destaque nos últimos anos com representantes da população negra.

Fragmentos contam a história dos negros escravizados que morreram ao chegar ao Brasil Imagem: Instituto Pretos Novos

Quem defende o abolicionismo penal diz que o encarceramento da população sempre foi seletivo e é usado pelos estados como uma forma de controle apenas sobre pobres e não brancos. A ideia seria se afastar do punitivismo, que segundo os defensores dessa corrente só funcionou até hoje para fomentar ainda mais a violência, para então trabalhar nas raízes sociais da questão.

Patrisse Cullors, fundadora do movimento Black Lives Matter, lançou em 2022 o livro 'Um Manual Abolicionista', em que fala não somente do tema principal do abolicionismo, que é o fim das polícias militarizadas e do sistema penal como conhecemos hoje, mas também sobre como romper com essa lógica punitivista com você mesmo e com os outros ao redor.

Mas a conversa não vem de agora, em 1997 o famoso socialista norueguês Thomas Mathiesen já dizia que a guerra contra o crime deveria se tornar a guerra contra a pobreza. Para o teórico, fornecer condições decentes de moradia, trabalho, alimentação e saúde estão na base dessa corrente de pensamento, que aponta esse como um caminho muito mais efetivo para a diminuição de crimes na sociedade.

Para quem se pergunta o que aconteceria em um mundo sem cadeias, a resposta de abolicionistas é olhar para o mundo de agora. Segundo o abolicionismo, o aprisionamento em massa já não traz segurança hoje e, para a população mais atingida por ele, representa um mal muito maior.