No clipe de "Imaynata", o vocalista aparece vestindo peças de couro e um par de coturno. Atrás dele, bailarinos fazem coreografias com movimentos curtos e cadenciados. À primeira vista, parece um clássico clipe de K-pop, o pop coreano. Mas é quando chega o refrão que temos a atenção totalmente roubada:

Suyaykusun

Purikusun

Intihuatana chiskama atiyni takiyni

Afinal, que língua é essa que ele está cantando? A resposta, ao menos para os brasileiros, não é tão óbvia: é o quéchua, idioma indígena de povos que vivem no Peru, Bolívia, Equador, Chile, Colômbia e Argentina.

Esperemos

Caminhemos

Posso cantar até o sol parar de brilhar

"O K-pop é uma indústria de entretenimento que acabou embalando pessoas que não necessariamente moram na Coréia. As pessoas sentem, as pessoas dançam, as pessoas buscam informações sobre", diz Lenin Tamayo, de 23 anos, considerado o "pai" do Q'pop e estrela do videoclipe de "Imaynata".

"Acontece a mesma coisa com o quéchua. Quero que minha música seja exportada para o mundo? Sim, mas que seja vista também a cosmovisão andina, essa conexão com a natureza, as pessoas, a vida", completa.