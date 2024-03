Tirar sal da água do mar vira 'presente e futuro' contra escassez; veja prós e contras

Mais de 90% da dessalinização é realizada em países de renda média-alta e alta. E a previsão é de que regiões de países pobres, como a África Subsaariana, devem se tornar "pontos críticos" de escassez de água até 2050.

Embora pequenas usinas de dessalinização movidas a energia solar ou eólica estejam sendo desenvolvidas nessas áreas, Qadir não acredita que a água esteja chegando às comunidades marginalizadas, que são justamente as que mais precisam.

Poluição ameaça ecossistemas marinhos

Uma das principais preocupações ambientais com a dessalinização é a descarga da salmoura no meio ambiente, o que pode causar "poluição marinha, poluição da água do subsolo e salinização do solo", aponta Argyris Panagopoulos, engenheiro químico da Universidade Técnica Nacional de Atenas.

Estima-se que 70% da produção global de salmoura seja proveniente do Oriente Médio, a mesma região que também produz uma grande quantidade de água dessalinizada.

Birch afirma que isso pode ser explicado, em grande parte, pelo fato de as usinas de dessalinização do Oriente Médio usarem principalmente água do mar, que é mais salina do que a água salobra usada com frequência, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele acrescenta que essas usinas geralmente têm um mecanismo de difusão integrado para garantir que a salmoura não seja despejada em uma única área.