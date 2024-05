Ladrões atrapalhados batem Camaro durante roubo em concessionária

Uma câmera pegou o momento do acidente, com um dos suspeitos indo até um Dodge Challenger e em seguida outro batendo o Camaro em um carro de golfe parado.

Para piorar, o Camaro fica preso em degraus de uma escada e não consegue mais ser movido pelos ladrões.

Desta forma, eles acabaram por fugir em outro Dodge Challenger. A polícia investiga o caso para encontrar os suspeitos.

Confira o vídeo (acidente aos 0:36):

