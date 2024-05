McLaren de R$ 2,3 milhões é incendiada usando caixas de pizza

O dono de uma McLaren 570S branca parou seu veículo na rua e teve o modelo incendiado de uma maneira bizarra. Um homem, utilizando apenas caixas de pizza e um isqueiro, conseguiu fazer o supercarro pegar fogo na cidade de Sydney, na Austrália.

O que aconteceu

As câmeras de segurança captaram o momento. É possível ver um homem de capuz segurando um guarda-chuva. Ele coloca fogo em caixas de pizza ao lado da McLaren estacionada. Pouco depois, ele coloca as caixas sob o para-choque do carro.

Depois de fazer isso, o homem saiu do local a pé enquanto as chamas aumentavam. Um vizinho ainda tentou apagar o incêndio com água, mas não conseguiu.