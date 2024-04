Ousadia ou vacilo? Motorista dirige carrão de R$ 12,9 mi em cheia de Dubai

Por ter motor central, o risco de um estrago no Pagani Utopia é bastante reduzido frente a um veículo com motor dianteiro, onde as entradas de ar estão posicionadas na parte dianteira do modelo.

O modelo, com apenas 99 unidades, possui motor V12 biturbo de 6.0 litros. Com o propulsor desenvolvido pela Mercedes-AMG, o Utopia chega a 864 cv de potência e tem torque de impressionantes 112,2 kgfm. Ele vai de zero a 100 km/h em menos de três segundos e alcança os 380 km/h e velocidade máxima.

Confira a cena:

