Vendedor leva Ferrari para passear e detona carro de R$ 15 mi

Um acidente com uma Ferrari F40 chamou a atenção no último domingo na Alemanha. O modelo bateu em uma estrada próxima à cidade de Stuttgart, entretanto não se sabe a dinâmica do ocorrido. O homem que guiava o modelo era um vendedor de carros - o modelo de luxo estava à venda.

O acidente

Se especula que o homem estava em alta velocidade ou sofreu com um problema técnico no veículo. O supercarro ficou bastante danificado, com seu capô sendo completamente arrancado após bater em um túnel.

Vários pedaços ficaram no chão após o acidente. Aparentemente suspensão e freios também foram avariados.