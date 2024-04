Funcionaria no Brasil? Bloqueio de carro estacionado causa polêmica nos EUA

Uma autuação diferente viralizou nas redes nos últimos dias. Nela, uma policial na cidade norte-americana de Nova York, em vez de apenas multar o veículo, coloca uma espécie de tapume com ventosas em seu para-brisa para que o proprietário não saia com o automóvel, provavelmente para que ele fosse rebocado.

O que aconteceu

O nome tapume amarelo é Barnacle ("craca", em tradução livre) e foi desenvolvido tendo em mente seu uso para fins urbanos, principalmente para carros estacionados fora dos lugares devidos.

A policial em Nova York utiliza o item para tampar a visão do motorista do carro através de uma chave que faz com que as ventosas grudem no para-brisas.