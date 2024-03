Bola gigante aparece 'do nada' e atinge em cheio automóvel de casal; veja

Uma bola de construção atingiu um carro de um casal na Irlanda do Norte. Tudo foi gravado por uma câmera dentro do veículo que mostra o desespero dos ocupantes após o impacto.

Apesar do susto ninguém ficou ferido no acidente.

Tudo ocorreu em 12 de março, na cidade de Newtonabbey, perto de Belfast, capital do país. O vídeo mostra que o carro era guiado com cuidado no meio de uma via próxima a um canteiro de obras. Porém, de repente uma bola gigante aparece e colide com o carro.