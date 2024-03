Capacete ilegal: qual é o item que muitos motociclistas usam e rende multa

Além de proibido, não é recomendável

Embora o entendimento do Cetran-SP seja de que o uso de alto-falantes Bluetooth e intercomunicadores seja infração de trânsito, o parecer nº 91 de 2009 do Centran de Santa Catarina diz o contrário. Segundo o documento, "o uso, por motociclistas, de capacetes equipados com intercomunicadores não caracteriza a infração tipificada no art. 252, VI, do CTB, pois nesses casos os fones ficam nos capacetes e não nos ouvidos dos condutores".

Contudo, o advogado e consultor em segurança viária, André Garcia, discorda do parecer. "O alto-falante no capacete não é intra auricular como um fone de ouvido, mas ainda está conectado a aparelho sonoro ou telefone celular", diz. Como especialista, Garcia também entende que o uso do equipamento caracteriza infração de trânsito, de acordo com o CTB.

Como também conduz motocicletas, Garcia afirma ainda que sua opinião como motociclista é que o uso de intercomunicadores ou alto-falantes no capacete desvia a atenção do condutor de motocicletas. Para ele, ouvir música ou falar ao celular enquanto pilota tira o foco do trânsito.

"Guiar um automóvel ouvindo música ou falando no viva-voz é bem diferente de pilotar uma motocicleta. Afinal o carro tem quatro pontos de contato com o solo, enquanto a motocicleta tem apenas dois e exige mais atenção e equilíbrio por parte do condutor", finaliza.

Vale ressaltar que o uso de viva-voz nos automóveis é permitido, porém manusear o celular enquanto dirige, tirando uma das mãos do volante, caracteriza infração gravíssima.