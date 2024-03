Moto abduzida: como funciona a ação dos bandidos e saiba como se proteger

Ainda que seja mais comum os casos nos quais o ladrão sobe na moto, micha o miolo e leve o veículo, essa modalidade criminosa é bem complicada para os motoboys. Esse tipo de furto é muito rápido, e mais ainda nessa modalidade, o que diminui ainda mais as chances do motoboy poder ser ágil. Até por isso, o entregador prefere não subir na casa dos clientes. Eles sabem que é preferível estar sempre perto da moto. A população tem que ter consciência disso, inclusive".

"Trata-se mesmo de uma operação, pois eles encostam com o carro, dois caras fortes de um lado erguem e levam. E se der algum problema, eles largam a moto e fogem. No caso do furto, é importante que não se deixe a moto sozinha, tampouco posicionada como no vídeo, voltada ao mesmo sentido da via. Agora, no caso do roubo a mão armada, fica um pouco mais complicado", disse o especialista.

"Quanto ao perfil deste tipo de criminoso, ele é o que chamamos de oportunista. Podemos estimar que a cada 8, 9 ou 10 alvos descartados, uma pessoa acaba virando vítima desses bandidos. Eles costumam rondar para procurar a oportunidade. Aquele que demonstrar mais facilidades para a sua ação - e, portanto, será uma "presa" mais vulnerável - é quem terá o azar de ser escolhido. É como uma relação de "predador-presa" no mundo animal".

"O que o motoboy pode fazer é posicionar a moto de uma forma que dificulte a operação dos criminosos. Seja de uma forma atravessada, ou até mesmo em cima da calçada. Há também travas de guidão, que sempre atrasam muito a ação dos ladrões. Além disso, rastreadores também são importantes, pois, assim, o motoboy pode acompanhar o furto desde os primeiros instantes", completou.

Por isso é importante criarmos táticas técnicas para nos tornarmos o que chamamos de "alvos indesejados". Quando nos posicionamos previamente de modo a demonstrar dificuldades às atuações criminosas, menos interesse o ladrão terá. O motoboy estar longe da moto e ela estar posicionada tal como no vídeo é um "prato cheio" para o bandido".

