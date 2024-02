Não cabe na vaga? Motorista de Audi 'dá um jeito' e detona outros carros

O impacto fez os airbags do Audi serem acionados. A posição do veículo impossibilitou a saída do motorista, que precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para sair do carro. Ele ainda foi transportado para um hospital após sair o veículo.

Não se sabe se foi um erro do motorista, ou um problema do veículo a causa do incidente.

Para retirar o Audi do local, foram usadas cordas para que o BMW X5 pudesse se afastar.

Confira a cena:

Video from the unusual crash at 184 Linden Street today. One person had minor injuries. Crash is under investigation. pic.twitter.com/NT8NfGZFpg -- Wellesley Police (@WellesleyPolice) February 19, 2024

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.