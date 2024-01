'Placa 007' faz motorista de BMW burlar R$ 100 mil em multas

Um motorista preso na última sexta-feira nos Estados Unidos na ponte George Washington, entre a ilha de Manhattan e o estado norte-americano de Nova Jersey, chamou a atenção por ter um dispositivo no melhor estilo '007' em seu carro para que pudesse esconder sua placa quando cometesse violações de trânsito.

O que aconteceu

Com 292 multas não quitadas, incluindo US$ 20 mil (quase R$ 100 mil na cotação atual) em pedágios e taxas não pagas, o dono de um BMW foi parado e preso pela polícia com um dispositivo no melhor estilo James Bond em seu carro, com o qual podia esconder a placa de seu veículo apertando um botão.

O homem - que se chama Lequincy Anderson, segundo o New York Post - dirigia próximo ao pedágio na ponte George Washington com a placa escondida, o que chamou a atenção dos policiais.