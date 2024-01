Ferrari de astro de 'Creed' tem desconto milionário, mas ninguém quer levar

O ator Michael B. Jordan, astro dos filmes Creed e Pantera Negra, se envolveu em um acidente automotivo no início de dezembro do último ano com uma Ferrari 812 Superfast azul. Agora, o modelo - mesmo bastante avariado - está à venda.

O que aconteceu

A Ferrari de Michael B. Jordan, que ele bateu durante uma pequena corrida de arrancada ilegal com outra Ferrari nas ruas de Los Angeles, foi vendida a uma seguradora da mesma maneira em que foi vista no dia do acidente.

Agora, o empreendimento quer revender o carro do ator, que está bem danificado do lado do passageiro e sem uma das rodas após colidir com um Kia que estava estacionado na rua.