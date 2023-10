Caros para consertar: 5 carros que que dificultam o que deveria ser fácil

Dodge Journey/Fiat Freemont

Imagem: Divulgação

A bateria do SUV, que em outros veículos fica no cofre do motor ou no porta-malas, foi posicionada em uma espécie de "compartimento secreto"

Ela foi colocada na frente da roda dianteira esquerda do Freemont/Journey, escondida atrás do para-choque.

Para troca-la, é necessário desmontar a roda e o para-barro interno para acessar o componente.

