Aeroporto fechado e cemitério de carros: locadoras perdem R$ 330 mi no RS

Fotos feitas pela Agência Brasil mostram centenas de carros claramente inutilizados por conta da enchente, nos arredores do aeroporto de Porto Alegre.

Além das perdas materiais, as locadoras estão enfrentando dificuldades operacionais severas.

"Com a dificuldade de locomoção, as locadoras estão prejudicadas em suas atividades, sem conseguir locar carros. Ainda precisamos apurar os carros que estavam com clientes no momento da enchente," acrescentou Paulo Miguel.

As dificuldades não param aí. Há uma demanda crescente por apoio de órgãos de defesa civil, que necessitam de veículos para ajudar na reconstrução do estado. "Alguns órgãos de defesa civil estão pedindo apoio de carros, mas as locadoras de lá estão muito comprometidas. Vamos precisar de carros para ajudar na reconstrução do RS. As empresas estão debilitadas financeiramente por conta dos prejuízos, e isso será dramático tanto para elas quanto para o restante da população," destaca Paulo Miguel.

A situação exige uma resposta rápida e coordenada para mitigar os impactos econômicos e sociais. As locadoras de veículos são importantes não apenas para a mobilidade da população, mas também para a infraestrutura e a economia do estado.

