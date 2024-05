Por que recarga de carro elétrico já foi 'na faixa', mas hoje pesa no bolso

Ao analisar a viabilidade financeira de veículos elétricos em comparação com modelos similares a combustão, dois bons exemplos são o Renault Kwid e o BMW X1, já que ambos estão disponíveis em versões elétricas e a gasolina - um "popular" e outro "premium".

O Renault Kwid pode parecer um caso econômico razoável para a adoção de veículos elétricos. O Kwid E-Tech elétrico tem um preço inicial de R$ 99.990, enquanto a versão a combustão bem equipada custa R$ 79.430, resultando em uma diferença de R$ 20.560.

Ao carregar o veículo em casa, onde o custo do kWh é de R$ 0,68, o custo anual de abastecimento do Kwid elétrico para rodar 10 mil km é de R$ 764,04, comparado a R$ 3.645,16 do modelo a gasolina.

O Renault Kwid E-Tech custa R$ 99.990 e tem câmbio automático Imagem: Divulgação

Essa diferença proporciona uma economia anual de R$ 2.881,12. Ainda assim, são necessários mais de sete anos para compensar a diferença de preço - mas ainda seria necessário considerar a desvalorização dos modelos e o desgaste da bateria. Se você recorrer a carregadores não residenciais, no entanto, o custo anual sobe para R$ 2.808,99, tornando a transação inviável do ponto de vista puramente econômico.

O BMW X1, um modelo de luxo, oferece uma perspectiva parecida. O BMW iX1 elétrico é vendido por R$ 359.950, enquanto o X1 a combustão parte de R$ 299.950, com uma diferença de preço de R$ 60 mil. Abastecendo o iX1 em casa, onde o custo do kWh é de R$ 0,68, o custo anual para rodar 10 mil km é de R$ 1.142,40, significativamente menor do que os R$ 4.007,00 necessários para o X1 a gasolina.