Vai faltar dinheiro? Seguro de carro supera R$ 550 mi em indenizações no RS

Mercado automotivo

Para Jefferson Fürstenau, presidente do Sincodiv (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos) e da seção do Rio Grande do Sul da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), o impacto das enchentes no mercado de automóveis do estado será sentido em duas fases.

"Primeiro, haverá uma grande procura por veículos, pois muitas pessoas tiveram seus carros indenizados. No entanto, só conseguiremos avaliar o tamanho das perdas depois do segundo ou terceiro mês", prevê Fürstenau.

Ele alerta que, sem incentivos para reativar a economia, o estado poderá enfrentar um recorde de desemprego."Sem crédito, como um empresário investirá R$ 2 milhões novamente em uma área de risco? Precisaremos de garantia e mecanismos de apoio", finaliza o executivo.

