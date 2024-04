Acidente com Porsche: até cinto é inútil em batidas graves na traseira

"A colisão traseira, a princípio, teria gravidade menor se fosse em velocidade baixa, ou na velocidade da via. Mas em alta velocidade, o sistema de direção passiva do veículo, que é o que vai proteger quem está no carro atingido - como airbags, cinto de segurança e barras laterais - não atua. Nesse tipo de colisão traseira, existe um efeito chicote na coluna vertebral, que não é reduzido pelo cinto de segurança por que ele não é feito para esse tipo de acidente", esclarece.

O perito explica que todos esses equipamentos foram criados pensando nas colisões mais perigosas e comuns, que são as frontais e laterais - também conhecidas como colisões em T. Elas são mais passíveis de acontecer em alta velocidade devido a situações críticas do trânsito, como ultrapassagens e cruzamentos. Nesses casos, os ocupantes são protegidos até mesmo pela carroceria, que é projetada para dispersar o máximo possível de energia antes que chegue ao interior do veículo, onde estão os ocupantes.

Já as colisões traseiras acontecem quando o motorista que vem atrás não consegue frear a tempo. Em velocidades tão altas, como no caso do Porsche, são raras até mesmo em estradas, já que, via de regra, quem vem atrás tem total visibilidade do carro da frente. É exatamente por isso que os sistemas de segurança automotiva estão menos preparados.

"132 km/h é um nível de velocidade, fisicamente falando, altíssimo, em termos de energia, força e distância de parada. É inadmissível em via urbana um veículo trafegar em uma velocidade dessas", opina o especialista.

Vítima não teve como se defender

Kleinubing explica que, nesse caso, a velocidade do Porsche é fundamental para a apuração da responsabilidade do condutor, pois ela torna o acidente inevitável para todos os envolvidos.