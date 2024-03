7 estradas brasileiras que todo apaixonado por viagens precisa conhecer

1 - Rota do Lagarto e Pedra Azul, no Espírito Santo

Rota do Lagarto, Pedra Azul Imagem: Divulgação

A rota romântica capixaba tem apenas 7 km, mas cada metro reserva paisagens e belezas naturais. Ela tem início no Km 88 da BR-262, a cerca de 90 km da capital Vitória, e vai até a rodovia ES-164. No caminho, é possível admirar a Pedra Azul e seu Lagarto por inteiro, além de vislumbrar um bosque belíssimo e passar por pousadas, cafés, bistrôs e restaurantes premiados. Na minha opinião, é uma das paisagens mais belas do Brasil.

2 - BR-116, em Teresópolis, no Rio de Janeiro

BR-116, Rio de Janeiro - Teresópolis Imagem: Pinterest/Cláudia D'Elia

Ainda criança, deparei-me com as belezas da BR-116, no trecho que liga as cidades do Rio de Janeiro e Teresópolis.