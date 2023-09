Desde o lançamento do BYD Dolphin por menos de R$ 150 mil, no fim de junho, o mercado brasileiro passou a ser invadido por modelos de marcas chinesas com valores até então impensáveis no Brasil. O fenômeno revelou a margem elástica do segmento e levantou a questão: o governo do país asiático tem algo a ver com esses preços competitivos?

Na opinião da União Europeia, sim. Para o bloco, os incentivos chineses para ganho de mercado são tão grandes que distorcem o setor.

"Os mercados globais estão agora inundados com carros elétricos mais baratos. E o seu preço é mantido artificialmente baixo por enormes subsídios estatais", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no seu discurso anual ao parlamento do bloco.