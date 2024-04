Batmóvel brasileiro é apresentado e tem até turbina de fogo; veja detalhes

Parte da cidade de São Paulo viveu por algumas horas uma noite de Gotham City. O Beco do Batman, famosa travessa localizada na Vila Madalena, na zona oeste, foi o palco da apresentação do batmóvel brasileiro, projeto do entusiasta e batmaníaco Rafael Espíndola.

O carro foi exibido com o ronco forte de um motor V8, a turbina de fogo e as luzes características do modelo exibido no cinema. Fã do personagem e dono de quarto armaduras, Espíndola se transformou no Bruce Wayne brasileiro para mostrar o Batmóvel Tumbler - inspirado na trilogia de filmes do Batman interpretado por Christian Bale.

O projeto de réplica durou quatro anos ficou perfeito. Inédito no Brasil, o Tumbler vem equipado com um HEMI V8 de 360 cv, com flaps funcionais e turbina que solta chamas de dois metros.