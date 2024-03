GWM troca comando com saída de seus principais executivos no Brasil

A GWM do Brasil comunicará em instantes a saída do CCO, Oswaldo Ramos, e do head de marketing, Luiz Fernando Guidorzi. A decisão da empresa na substituição dos executivos, obtida por fontes pela coluna, não foi confirmada pelo departamento de comunicação.

A GWM, em alta no Brasil, vem inaugurando lojas e entregando um crescente resultados de vendas entre os modelos híbridos, os SUVs Haval H6 e a linha elétrica Ora 03.

No último evento da GWM, no autódromo de Interlagos, na semana passada, Ramos demonstrava confiança, conversou com os jornalistas, rede de concessionários e convidados traduzindo o melhor momento dos chineses no país.