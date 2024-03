BYD frustra mercado com preço do Dolphin Mini, mas nem tudo está perdido

Claro que muita gente esperava ter esse desconto sobre R$ 99 mil, mas era só uma esperança mesmo. O consumidor quer preço, e não brinde. Ele quer decidir sobre isso no segundo momento, depois de conhecer o carro e sua proposta na loja.

Mas podemos afirmar que o Dolphin Mini ainda vale os R$ 115.800 pedidos pela BYD. Suspeito que esse bônus de R$ 10 mil ou a oferta do carregador continuará nas concessionárias por um tempo, como uma forma de espantar ou minimizar a frustração do mercado.

Precisamos lembrar que estamos falando de um carro 100% elétrico com acabamento bem acima da média dos hatches a combustão nessa faixa de preço, além de ser muito bem equipado - com itens que só aparecem nas versão topo de linha da turma que bebe gasolina.

Diga qual carro zero km você conhece por R$ 116 mil que liga sem a chave na ignição, com ajuste de banco elétrico para o motorista, carregador por indução, cluster digital, central gigante que gira e acabamento em couro. Olhe para a lista de equipamentos de série do elétrico mais barato do Brasil hoje e depois diga se não vale a diferença.

Quando a sensação de frustração passar o mercado verá que agora temos um bom carro elétrico na casa dos R$ 115 mil. E isso manterá as lojas da BYD bem movimentadas nos próximos dias. Não querendo menosprezar os seus concorrentes mais baratos, mas o patamar de entrega é outro.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.