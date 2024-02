Caoa planeja 'voo solo' como montadora com fabricação de carros próprios

A proposta de produção de um carro 100% da Caoa, que não entraria no combate direto com os modelos que estão em produção em parceria com outras montadoras ligadas ao grupo, conta com o apoio do time de engenharia da empresa e deverá ser híbrido flex.

Em agosto do ano passado o grupo iniciou o plano de investimento de R$ 3 bilhões, distribuídos em cinco anos, para contratação de pessoal, modernização e ampliação dos produtos e da fábrica. Dentro do plano está o trabalho para nacionalizar o Caoa Chery Tiggo 8 plug-in para se tornar o primeiro com a tecnologia a ser feito no país.

Carlos Filho também falou sobre a estratégia de reposicionamento dos preços, com o Tiggo 5 Sport (R$ 114,9 mil) e Tiggo 7 Sport (R$ 134,9 mil) e no segundo turno de produção da planta. Em tom de emoção, disse que dará continuidade ao projeto do pai. "É meu plano".

