Caoa Chery Tiggo 7 Sport: o que já sabemos nova opção 'barata' do SUV

A proposta da engenharia no Tiggo 7 Sport está focada no custo-benefício para atender o mercado de médio luxo, abaixo do Tiggo 8.

O Tiggo 7 Sport terá motor 1.5 turbo flex de 150 cavalos de potência, 21,4 quilos de torque no etanol e, como diferença para os Max Drive e Pro híbrido leve, veremos a perda de equipamentos como o teto panorâmico, câmera 360 graus, além de mudanças na rodagem - certamente será aro 17 com mais borracha nos pneus.

O modelo chegará às concessionárias a partir da segunda quinzena de março, quando o estoque permitir o abastecimento da rede.

