Dolphin Mini será lançado em programa de Huck; veja o que já sabemos

O novo BYD Dolphin Mini está nos preparativos finais, escondido nos estoques das lojas. Descobrimos que o elétrico será lançado ao vivo às 18h deste domingo (25), no programa do Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck e exibido na TV Globo.

O elétrico da montadora chinesa chegará em pré-venda e o interessado poderá fazer o sinal por meio do site do Mercado Livre, como faz a GWM com seus lançamentos. A ideia é que haja o cadastro para o contato direto pela intenção da compra.

Lembrando o que contamos aqui no UOL Carros: devido à estratégia da Renault em baixar a pedida do Kwid E-Tech, é possível que o Dolphin Mini fique abaixo dos R$ 99 mil para rivalizar com a marca francesa. Um desejo antigo da nova montadora era entregar um elétrico antes dos R$ 100 mil.