Novo Aircross x velha Spin: quem ganha na disputa dos carros de 7 lugares?

Um dos principais requisitos na hora da compra é observar a potência e consumo do modelo. Nesses dois aspectos o Aircross é bem superior. São 130 cv do francês contra 111 do americano. O torque é de 20,4 kgfm contra 17,7 kgfm, respectivamente.

Com isso, a resposta da aceleração também é superior para o Citroën, que vai de 0-100 km/h em 9,8 segundos, contra 11,3 segundos do Spin Premier. Você agora deve estar se perguntando. Se o Spin tem menos potência e acelera menos, pelo menos ele ganha no consumo. Não!

Com um propulsor mais moderno, a vantagem também fica por conta do modelo da Citroën, que faz 10,6 km/l na cidade (gasolina), enquanto o Spin faz 9,8 km/l. O Aircross só perde no consumo em um recorte: faz 12 km/l na rodovia (gasolina), e o Spin 12,3 km/l, com o mesmo combustível.

A vantagem do Spin fica por conta da capacidade para o porta-malas. Tem 162 litros com 7 lugares e o Aircross tem 42 litros. Quase inexistente. Com 5 lugares a vantagem também fica para o Chevrolet Spin, que tem 553 litros e o Aicross tem 493 l.

No comparativo da transmissão, o SUV de 7 lugares da Citroën tem câmbio CVT de 7 marchas. O Spin tem 6 marchas e é automático. Nos freios, ambos trazem disco ventilado nas rodas dianteiras e tambor na traseira. A direção é elétrica para os dois.

Se você procura um carro mais equipado e quiser pagar quase R$ 20 mil a mais, o Spin é o carro. No comparativo das versões mais baratas entre Aircross vs. Spin, este último traz limitador de velocidade, rodas de liga leve, ajuste elétrico dos retrovisores, destravamento remoto do porta-malas, luz no porta-luvas, faróis com acendimento automático e conta-giros.