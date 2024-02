Megane E-Tech é o melhor Renault dos últimos anos, mas tem pecados capitais

A conectividade sem fio é padrão e a central multimídia é a melhor que temos na Renault hoje. Apesar de ser menor do que a das versões mais caras do Megane na Europa, a nossa de 9 polegadas é fácil de usar e tem um belo grafismo. Só não é mais bonita que o cluster digital de 12,3 polegadas, que se apresenta de variadas formas, dependendo do modo condução que você escolher (Comfort, Eco ou Sport).

Mas é a aqui na cabine que começam a aparecer os primeiros pênaltis, ou pecados capitais, presentes no Megane. O teto solar seria um mimo que acrescentaria mais ao design do que qualquer funcionalidade. Mas um carro 100% elétrico de R$ 280 mil não pode deixar de ter o banco do motorista com ajuste elétrico. Isso é uma obrigação. Uma economia que chega ser bizarra nessa categoria de automóvel.

O mesmo pecado foi cometido pela Renault na tampa do porta-malas (440 litros), que precisava ter abertura e fechamento elétrico. Temos hoje carros BEV ou híbridos que custam bem menos de R$ 200 mil com essa tecnologia, que não é nada de outro mundo, mas que faz diferença no dia a dia das pessoas.

Imagem: Divulgação

Antes de falar do maior pecado do Megane vamos dizer como é dirigir o modelo. Como todo bom carro elétrico que se preze, o Renault tem saídas fortes com seus 30,6 kgfm de torque instantâneo. Mesmo optando pelo modo econômico, você consegue ter um desempenho satisfatório do crossover no trânsito.

Já se você não tiver problema para recarregar constantemente o seu elétrico e quiser sentir a esportividade a cada acelerada, basta colocar no modo Comfort ou, principalmente, no Sport. Daí você terá os 220 cv de potência disponíveis, permitindo que você chegue aos 100 km/h em apenas 7,4 segundos.