Volvo cria caminhão de lixo 100% elétrico; saiba como funciona

O FM Low Entry tem quatro baterias com capacidade de 360 kWh. Ele consegue rodar até 200 km com a bateria completa. São 489 cv de potência e o veículo terá peso bruto entre 19 a 32 toneladas.

O truck terá disponibilidade para cinco configurações de eixo: 4X2, 6X2, 6X4, 8X2, 8X4.

"Em 2019, a Volvo Trucks tornou-se o primeiro fabricante global a iniciar a produção em série de camiões elétricos pesados, e a empresa pretende que 50% das vendas globais de novos camiões Volvo sejam elétricos em 2030", ressaltou a fabricante.

O início das vendas ocorre agora no primeiro trimestre de 2024 e o início da produção no segundo trimestre. "O novo Volvo FM Low Entry está perfeitamente alinhado com as nossas ambições de expandir a nossa oferta elétrica, permitindo que ainda mais clientes reduzam as suas emissões de carbono", explicou o presidente da Volvo Trucks, Roger Alm.