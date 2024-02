SUV do Uno? Imagens vazadas mostram projeto de novo crossover da Fiat

Talvez você já tenha ouvido falar no Fiat Panda, um compacto bem popular e divertido no mercado europeu - e que pode ser chamado de 'irmão' do nosso Fiat Uno. A novidade é que a montadora italiana pretende dar uma renovada no compacto, que passaria a ser um crossover elétrico voltado a diversos mercados - podendo até mesmo parar no Brasil.

A Fiat deve usar a plataforma Smart Car, a mesma do Citroën ë-C3, para multiplicar a vida do carro pelo mundo. Segundo o site italiano Alvolante.it, o novo veículo será produzido na Sérvia, para o mercado europeu, e na América do Sul, para o resto do mundo. O modelo é considerado uma resposta de baixo custo aos elétricos 'baratos' produzidos por rivais chineses.

As imagens vazadas mostram que o carro será bem diferente da geração atual do Panda, que é parecida com um Fiat Uno brasileiro. Podemos ver um veículo sem grade frontal, o que indica o 100% a bateria. O farol é composto por LED que passa de um lado ao outro da grade. Na parte inferior tem um aplique em cinza e o visual é minimalista.