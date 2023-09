Muito tem se falado sobre a "revolução" causada pelas marcas chinesas no mercado de carros eletrificados, com preços agressivos para modelos com tecnologia, bom acabamento e autonomia acima da média. A concorrência foi obrigada a seguir a tendência e revisar a precificação de seus carros. E não só para elétricos. Os modelos a combustão também estão perdendo clientes para os movidos a eletricidade.

A Volvo deu uma resposta clara ao mercado com o lançamento do EX30 com preços partindo de R$ 219.950. A marca sueca (que pertence a um grupo chinês, Geely) vinha dominando o mercado dos eletrificados premium com folga no Brasil e não enxergava concorrência à altura no retrovisor. O jogo mudou.

BYD e GWM deram volume ao segmento, mas os suecos tinham uma carta forte na manga. O EX30 vai fazer muito cliente pensar duas ou três antes de apostar em marcas menos tradicionais em nosso mercado ou ir na segurança de uma montadora com expertise elétrica e com a confiança que vai pesar na hora da revenda.