Foi pego na blitz? Você tem direitos e suspensão da CNH não é automática

Infrações autossuspensivas

Uma das causas de os motoristas acreditarem que a CNH será suspensa após a abordagem em uma blitz é relacionada às infrações autossuspensivas.

Esse tipo de infração prevê a suspensão da carteira como penalidade direta. Nesse caso, ela independe do número de pontos já registrados no prontuário do condutor.

Exemplos de infrações que suspendem diretamente a CNH são a Lei Seca, a recusa ao bafômetro, excesso de velocidade acima dos 50% da máxima permitida e disputa de corrida em via pública.

Mas, mesmo no caso dessas infrações - conhecidas como as mais perigosas descritas pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) -, o condutor tem o mesmo direito de recorrer das penalidades, tanto da multa quanto da suspensão. Ele não terá, portanto, a habilitação suspensa tão logo for registrada qualquer infração autossuspensiva em seu nome.

Vale lembrar que outro motivo de suspensão da CNH é quando o motorista atinge o limite de pontos. Nesse caso, o limite pode ser de 40, 30 ou 20 pontos, a depender das infrações gravíssimas que forem cometidas em 12 meses.