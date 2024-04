Acostamento liberado? Saiba regras para evitar multas e risco de perder CNH

Quando o motorista precisar realizar a manobra de retorno ou conversão à esquerda, ele poderá aguardar no acostamento o momento mais seguro para atravessar a pista. Da mesma forma, se ele for entrar ou sair de um imóvel ou áreas especiais de estacionamento, também.

Outro detalhe importante é que ciclistas e pedestres estão liberados para utilizar o acostamento sempre que, na pista, não houver um local seguro e apropriado para trafegar. Além disso, veículos de duas rodas até cinquenta cilindradas e que não atinja velocidade superior a cinquenta quilômetros por hora também podem utilizar o acostamento.

Mas vale ressaltar que, no caso dos ciclomotores, a regra geral de circulação aborda que eles devem ser conduzidos pela direita. O acostamento somente poderá ser utilizado quando não houver uma faixa própria para eles.

Como utilizar o acostamento sem correr riscos

Quando for necessário utilizar o acostamento, a primeira coisa que o motorista deve fazer é entrar com cuidado, indicando com a seta a intenção de derivação para o acostamento. Para isso, ele deverá seguir pela faixa da direita, reduzindo a velocidade gradativamente até parar no local.

Para estacionar no acostamento, o condutor deve ficar atento para que o veículo permaneça dentro da faixa de rodagem e, em seguida, ligar o pisca-alerta sinalizando uma situação de emergência. Feito isso, o mais seguro é que o motorista saia do veículo e feche a porta, bem com solicite a saída de todos os passageiros também (incluindo crianças e animais de estimação).