Abuso de autoridade? Saiba seus direitos e limites em blitz de trânsito

Por mais que seja um procedimento natural e esperado, todo motorista, no fundo, fica nervoso diante de uma blitz de trânsito. A situação de passar por um tipo de vistoria, muitas vezes, faz com o que o motorista duvide de que esteja realmente trafegando com tudo dentro da lei.

Mas não há mistério: se o condutor estiver devidamente habilitado, livre da ingestão de álcool ou drogas, com os documentos do carro em dia, usando cinto de segurança, com o farol aceso (nos casos em que é necessário) e com o veículo em boas condições de tráfego, nada deverá acontecer do ponto de vista legislativo.

Ainda assim, toda situação de blitz requer cuidado e atenção. Tanto o motorista quanto o agente de trânsito responsável pela abordagem precisam tomar alguns cuidados para não ultrapassarem o limite do que é aceitável, ou não, em uma blitz.