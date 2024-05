Polo Track Rock In Rio: adiantamos como será versão roqueira do Volkswagen

Por dentro, se o Polo Track seguir o que foi visto nas últimas edições especiais, ele receberá costuras vermelhas nos bancos e apliques na mesma cor nas molduras das saídas de ar.

Não haverá novidades na motorização - assim, o VW Polo Track Rock in Rio 2025 segue com o motor 1.0 de três cilindros com potências de 77 cv com gasolina e 84 cv com etanol. Já o torque fica em 9,6 kgfm com gasolina e 10,3 kgfm com etanol. O motor é ligado ao câmbio manual de cinco marchas.

Como é de praxe em edições especiais, a opção Rock in Rio do Polo Track agregará alguns equipamentos extras como a central multimídia Composition Touch com APP-Connect.

De resto, o VW Polo Track Rock in Rio seguirá com os equipamentos da versão convencional. Dentre os itens de série, estarão ar-condicionado, direção elétrica, dois airbags frontais e dois laterais, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, freios ABS com EBD, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, volante multifuncional e coluna de direção com regulagem em altura e profundidade.

Atualmente, o VW Polo Track é vendido nas cores Preto Ninja e Branco Cristal (sólidas) e Cinza Platinum e Prata Sirius (metálicas). No entanto, a série especial poderá ter receber uma opção de cor exclusiva.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.