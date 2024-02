Fiat Mobi terá que mudar motor para se adequar à nova lei; veja detalhes

Fiat Mobi Trekking ECO terá motor 1.0 Firefly na linha 2025 Imagem: Fiat/Reprodução

Em números atuais, o motor rende 71 cv de potência a 6.000 rpm e torque de 10 kgfm a 3.250 rpm com gasolina. Com etanol, a potência agora é de 75 cv a 6.000 rpm e torque de 10,7 kgfm a 3.250 rpm. O motor será ligado ao câmbio manual de cinco velocidades.

Devido às atualizações, o motor 1.0 Firefly PL8 poderá ter mudanças nos valores de potência e torque. Com a mudança, o abandonará a direção com assistência hidráulica, passando a contar com a elétrica.

Entre 2016 e 2020, o Mobi foi equipado com o motor 1.0 Firefly na extinta versão Drive. Além do câmbio manual de cinco marchas, o propulsor chegou a ser ligado ao câmbio automatizado GSR.

A estreia do Mobi 2025 deverá ocorrer no segundo semestre deste ano.

