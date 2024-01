Ainda não há números oficiais de potência e torque, mas o motor será o 2.2 BlueHDI Turbo diesel. Estima que a potência fique na casa dos 200 cv e torque de 45,9 kgfm. O câmbio manual ou automático, sempre de seis marchas. Não importando qual câmbio, a tração será sempre 4×4.

A Fiat Titano tem 5,33 metros de comprimento, 1,93 m de largura, 1,87 m de altura e 3,18 m de entre-eixos. A picape poderá levar uma tonelada e capacidade de reboque de trailer de 3,5 toneladas.

