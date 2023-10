VW Polo Track 2024 Imagem: VW/Reprodução

Vendas do Polo cresceram 2.875%

Nos primeiros noves meses de 2022, o Volkswagen Polo tinha apenas 2.414 unidades vendidas, ocupando apenas o 48° lugar entre os automóveis mais vendidos do Brasil. Já de janeiro a setembro de 2023, o hatch emplacou 71.927 unidades, ocupando o posto de automóvel mais emplacado do Brasil e também o modelo mais vendido da VW. Com o resultado, as vendas do Polo cresceram em 2023 2.875% em relação ao mesmo período de 2022.

Na sequência, o segundo modelo mais emplacado da VW em 2023 é o T-Cross com 51.402 unidades vendidas, ante as 48.401 emplacamentos no acumulado de janeiro a setembro de 2022. As vendas do SUV cresceram 6,4% nos noves meses de 2023.

Depois do Polo, a Saveiro foi o segundo maior modelo com crescimento de vendas da marca alemã com 162,4%. De janeiro a setembro de 2022, a picape compacta emplacou 12.976 unidades contra 34.008 emplacamentos em igual período de 2023.

O VW Nivus registrou crescimento de 42,2% no acumulado de janeiro a setembro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. No acumulado de 2023, o SUV emplacou 37.080 unidades contra 26.076 emplacamentos de 2022.