A Renault comercializará o Kardian com motores aspirado e turbo, à exemplo do Fiat Pulse. Ou seja, a marca já definiu seu principal concorrente no segmento de B-SUVs. O modelo será revelado no dia 25 de outubro, mas sua chegada aos concessionários só ocorrerá no primeiro semestre de 2024.

A coluna apurou que o SUV francês terá motor 1.6 SCe e opções de câmbios manual e CVT em versões de acesso. Já as versões mais caras serão equipadas com o inédito motor 1.0 TCe Turbo Flex e câmbio DCT de sete marchas.

A princípio, o motor 1.6 SCe que equipará o Kardian manterá os mesmos números de potência e torque atuais. Sendo assim, são 118 cv de potência com etanol e 115 cv com gasolina a 5.500 rpm. Já o torque comum aos dois combustíveis é de 15,91 kgfm.