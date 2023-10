Nova VW Saveiro é boa para trabalhar, mas ainda está longe da Strada

O ano era 2009 quando a quarta geração da Saveiro ganhou as ruas. Naquela época, a Fiat Strada liderava há anos o segmento de picapes leves, mas já sentia o peso da idade com um projeto de 11 anos nas costas.

Enquanto isso, a renovada Saveiro despontava como forte ameaça à rival apostando em um pacote mais moderno e uma gama variada de versões.

Quem viveu aquele tempo sabe que a Saveiro nunca incomodou a Strada, que permanece como líder da categoria. Só que agora o jogo se inverteu: se a picape da Fiat está mais moderna e preparada para atender aos desejos do consumidor, a Saveiro perdeu o brilho de antes.

A linha 2024 trouxe uma discreta atualização visual e algumas novidades. Mas será que essas mudanças serão suficientes para recuperar o prestígio da Saveiro? É isso que você descobre na avaliação a seguir.

A nova Saveiro está à venda em três versões de acabamento: Robust, Trendline e a inédita Extreme, esta última a sucessora da descontinuada Cross. UOL Carros avaliou a Saveiro Robust Cabine Simples, justamente a versão mais vendida da gama.

Faz sentido, já que quase 100% do volume comercializado da picape são de vendas diretas. A versão Robust, aliás, é a única oferecida com as cabines simples e dupla, enquanto as demais vem apenas com cabine dupla.

Todas são movidas pelo motor 1.6 16V flex da família MSI, de 116 cv e 16,1 kgfm.