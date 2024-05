Por que a alimentação é melhor que tomar sol para aumentar a vitamina D?

O mais indicado é caprichar na ingestão de alimentos ricos no nutriente - e se proteger do sol.

Quanto mais sol se toma, maior o nível de vitamina D no corpo. Entretanto, há vários perigos nessa exposição solar, como o risco de câncer de pele. Por isso, o melhor é sempre o bom senso - e usar filtro solar.

Mesmo sendo bastante popular, não há relação linear entre a absorção de vitamina D e a exposição solar para todos os indivíduos. Há, inclusive, pessoas que tomam muito sol e têm dificuldade de atingir o nível adequado do nutriente.

Por isso, o mais indicado mesmo é montar um cardápio rico em vitamina D —ou usar suplementos, quando indicado pelo médico— e nunca se esquecer de usar protetor, boné e tudo mais que tiver direito quando sair ao sol.

Fontes: Rodrigo Munhoz, oncologista do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês e membro do Grupo Brasileiro de Melanoma; José Antônio Sanches, especialista em dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

*Com informações da matéria publicada em agosto de 2018