Engolir moeda e ímã para aumentar zinco e ajudar na musculação faz sentido?

Virou notícia internacional: um homem de 26 anos em Nova Déli (Índia), engoliu 39 moedas e 37 ímãs por acreditar que o zinco, um componente desses objetos, poderia ajudá-lo na musculação. Passados 20 dias, ele acabou hospitalizado em estado grave, sem conseguir se alimentar, e precisou passar por uma cirurgia.

"De vez em quando aparecem casos assim, como também usar moedas em contato direto com a pele para aumentar a absorção de zinco. No entanto, não há base científica para apoiar tais crendices", informa Patrícia Santiago, médica pela UEA (Universidade do Estado do Amazonas) e pós-graduada em nutrologia.

Segundo Santiago, o zinco é um mineral que pode ser absorvido principalmente por meio da ingestão, mas não da forma como buscou o rapaz na Índia, apontado como em tratamento psiquiátrico. "A pele igualmente não é uma via eficaz para a absorção de zinco ou de qualquer outro mineral contido em objetos", continua.