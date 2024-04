Menina encosta em lagarta e tem grau máximo de dor: 'Vou morrer criança'

"Estamos sempre alertas aos animais que podem adentrar a casa, varanda e jardim. Então foi uma grande ironia ela ter se queimado na cidade, em um ambiente que parecia ser bem controlado, e não em uma trilha em um lugar remoto, como estivemos tantas e tantas vezes. Acidentes ocorrem em qualquer lugar, e nas trilhas sempre prestamos mais atenção. Acredito que, a partir de agora, ficaremos todos mais atentos aos bichinhos que nos rodeiam na cidade também", detalha a mãe.

A primeira providência foi procurar o bicho que havia queimado a menina e, segundo a mãe, a surpresa foi encontrar uma lagarta peluda, laranja, que parecia muito a lagarta-cachorrinho, que ficou conhecida no episódio com a jornalista Sandra Annenberg, no fim de 2023.

Roberta Piorelli, médica infectologista do Hospital Vital Brazil, do Instituto Butantan, na capital paulista, explica que, ao encostar na lagarta, com a pressão exercida a cerda urticante [espécie de espinho] penetra na pele, libera a toxina e provoca ardência e dor local, muitas vezes, intensa, que pode irradiar para todo o membro.

"Eventualmente, a pessoa sente também coceira, pois as manifestações no local dependem da extensão e da intensidade do contato que houve com a lagarta", completa a médica. Vermelhidão, inchaço e lesões em pontinhos são comuns. Além disso, segundo a infectologista, o surgimento de íngua próxima ao local —infartamento ganglionar— é característico.

Marcela relembra que foi fácil encontrar a lagarta porque a família sabia onde tinha sido. "Em caso de acidente, o ideal é trazer a lagarta ou uma foto. É importante frisar que não é foto de internet e, sim, da que causou o acidente. No entanto, se capturar ou fotografar o animal for oferecer risco naquele momento, não é necessário se arriscar", esclarece a médica.