Testes de ancestralidade: saiba o que realmente significam seus resultados

Em outras palavras, todas as pessoas vivas hoje estão igualmente relacionadas, genealogicamente, a todas as pessoas medievais dessa população.

A próxima etapa é entender de quantos ancestrais você realmente herda o DNA. Surpreendentemente, mais uma vez, muito poucos.

Apesar de seus milhões ou mais de ancestrais medievais, você herda o DNA de apenas uma pequena fração deles. Portanto, lamentamos, você provavelmente não herdou nenhum DNA de Carlos Magno ou Eduardo 1º.

Por exemplo, você tem apenas cerca de 2.000 ancestrais genéticos do século 12. Em outras palavras, sua sequência de DNA é um mosaico de aproximadamente 2.000 "fragmentos", cada um deles remontando a uma única pessoa do século 12.

Quem são as pessoas medievais cujo DNA você herdou? Cada fragmento do seu DNA descende de uma linha aleatória da sua árvore genealógica —pai da mãe da mãe do pai da mãe e assim por diante— a cada geração no passado, selecionando aleatoriamente um dos dois pais.

Quanto mais linhas em sua árvore genealógica chegarem a uma determinada pessoa medieval, maior será a probabilidade de você herdar o DNA dessa pessoa.