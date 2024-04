Hábito de enrolar o bebê para dormir pode atrapalhar desenvolvimento motor

O levantamento mostrou, inclusive, que a técnica pode causar problemas ortopédicos.

"Amarrar as crianças com os quadris e os joelhos estendidos, como costuma acontecer, faz uma força contrária à posição fisiológica da parte inferior do corpo nessa fase da vida, o que pode desencadear uma luxação ou mesmo a malformação dos quadris, especialmente se o tecido estiver muito apertado e o procedimento se repetir durante muito tempo", alerta o ortopedista pediátrico Luiz Renato Agrizzi de Angeli, médico colaborador do Grupo de Ortopedia Pediátrica da Universidade de São Paulo e revisor da revista científica International Journal of Children's Orthopaedics.

A técnica não ajuda o bebê a dormir mais

Muitos especialistas chamam a atenção para o fato de que enrolar o bebê pode fazer com que ele associe o processo ao sono e se acostume a dormir apenas dessa maneira, tendo dificuldade para descansar de outra forma.

O pediatra Cláudio Schvartsman, professor livre docente de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e vice-presidente da mesa diretora do Hospital Israelita Albert Einstein, explica que a técnica não vai ajudar o bebê a dormir mais e melhor.

"Além disso, essa teoria, que é intuitiva, não faz muito sentido, pois ela não simula a forma como o bebê ficava no útero. Dentro do corpo da mãe, ele tinha liberdade de movimentação, já que não ficava imobilizado, e vivia em ambiente aquático", diz.