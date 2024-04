Número de alunos com autismo matriculados nas escolas do Brasil cresceu 48%

"De modo geral, pessoas com diagnóstico de TEA podem apresentar falta de interesse em atividades sociais. Por exemplo, crianças podem preferir brincar isoladamente ou com pessoas adultas do que com outras crianças na mesma faixa etária. É possível também notar que tanto adultos como crianças com TEA podem apresentar certa dificuldade para iniciar e manter uma conversa."

A professora da UFPA também aponta outros sintomas característicos, como a seletividade alimentar e o interesse e conhecimento extremo sobre um determinado assunto. "Assim, é comum termos pacientes com autismo com um nível de conhecimento avançado sobre times de futebol ou determinado tema histórico", diz.

Joana Portolese, psicóloga e coordenadora do Protea (Programa do Transtorno do Espectro do Autismo) do Instituto de Psiquiatria da USP (Universidade de São Paulo), também ressalta as dificuldades do autista com ambientes ruidosos. "A criança com autismo, normalmente, tem dificuldade para lidar com ambientes barulhentos. Além disso, ela pode apresentar movimentos repetitivos e até não gostar de determinadas texturas e toques físicos", diz.

Portolese ressalta que no caso de adolescentes e adultos com autismo, grande parte dos pacientes descobre o diagnóstico ao estar em tratamento para outro transtorno mental, como TDAH, ansiedade ou depressão. "Nesses pacientes, existe uma dificuldade maior de decodificação do autismo, mas é possível. Normalmente, são pacientes que chegam ao consultório com uma dificuldade de lidar com mudanças na rotina ou tem pouco contato social."

Idade correta para o diagnóstico

Atualmente, os primeiros sinais de que uma criança pode ter autismo podem ser observados a partir dos 6 meses de idade. No entanto, pesquisadores ponderam que nesse período os sinais são mais de alerta do que passíveis de diagnóstico.